НАБПП и Таможенная служба начнут обмениваться электронными данными

НАБПП и Таможенная служба начнут обмениваться электронными данными

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов будет обмениваться электронными данными с Таможенной службой Молдовы. Соглашение устанавливает порядок взаимодействия в процессе государственного контроля при ввозе, вывозе и транзите товаров, подлежащих ветеринарному и фитосанитарному контролю.

НАБПП несёт ответственность за корректировку нормативно-правовой базы с целью сокращения перечня товаров, подлежащих контролю. Ведомству также предстоит поработать над сокращением количества необходимых документов при оформлении товаров, пишет tvn.md.

В свою очередь, Таможенная служба будет нести ответственность за обучение инспекторов НАБПП использованию в управлении специализированных IT-систем.

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