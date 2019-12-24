НАБПП бьёт тревогу! Продукты на столичных рынках продаются в жутких условиях

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В период с 20 по 23 декабря инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов провели внезапные проверки в торговой сети, а также на рынках столицы.

По данным пресс-службы ведомства, в результате рейдов были обнаружены многочисленные нарушения, среди которых:

продажа продуктов питания в отсутствии сертификатов о качестве и происхождении продуктов, а также без срока годности;

трудоустройство для работы с продуктами питания персонала, который не прошел медицинскую проверку и гигиеническую подготовку;

нарушение санитарных условий в торговых единицах;

нарушение правил в процессе приготовления блюд;

несоблюдение закона о защите прав потребителей;

нарушение требований к хранению продуктов питания.

В связи с этим инспекторы НАБПП заполнили 19 протоколов и выдали 9 рекомендаций для устранения выявленных нарушений.

Кроме этого, инспекторы установили, что на соседней улице ведется незаконная торговля продуктами питания неизвестного происхождения и с украинской маркировкой (мясо, колбасы, молочные продукты, рыба и яйца, и т.д.). Принимая во внимание неблагоприятную эпидемиологическую и зоотическую ситуацию в стране и соседних странах, связанную с африканской чумой свиней, Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов просит потребителей сообщать Агентству и полиции о случаях незаконной торговли. О нарушениях можно сообщать на горячую линию Агентства (0800 800 33) или через Viber: 067 675 544.

Специалисты призывают граждан не покупать свиное мясо, привезённое из соседних стран.