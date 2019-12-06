НАБПП: 95% партий картофеля, которые поступают в Молдову, заражены

0

95% партий картофеля, поступающих в Республику Молдова, заражены бактерией Clavibacter michiganensis. Инфекция опасна для урожая, потери могут достигать до 100% продукции.

Специалисты Национального агентства по безопасности пищевых продуктов требуют от импортёров информировать потребителей о наличии бактерии и, возможно, продавать заражённый картофель по сниженной цене, передаёт ipn.md. Проникновение заражённого картофеля на рынок влияет на потребителя с финансовой точки зрения, потому что после удаления поражённых частей для потребления остается малая часть.

Генеральный директор НАБПП Владислав Котич сообщил, что из 600 образцов картофеля, исследованных начиная с сентября, только немногим более 50 соответствуют требованиям. В случае 24 партий было принято решение вернуть картофель стране-производителю. По словам заместителя директора НАБПП Эллы Малай, большинство картофеля поступает в Молдову из Беларуси, Украины и России.