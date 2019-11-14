Наблюдательный совет назначил директора компании “Teleradio Moldova”

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Ольга Бордеяну была переизбрана на должность генерального директора компании “Teleradio Moldova”. Решение было принято сегодня голосами семи из восьми членов Наблюдательного совета учреждения.

Заявки на участие в конкурсе подали три человека: Ион Тергуцэ, Корнелия Стефоглу и Ольга Бордеяну, передаёт moldpres.md. Ольга Бордеяну занимала должность генерального директора компании “Teleradio Moldova” с 2015 года.

Согласно Кодексу услуг аудиовизуальных СМИ, генеральный директор ПУ “Teleradio Moldova” назначается на должность на конкурсной основе на семилетний срок.