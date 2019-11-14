Наблюдательный совет назначил директора компании “Teleradio Moldova”

Наблюдательный совет назначил директора компании “Teleradio Moldova”

Ольга Бордеяну была переизбрана на должность генерального директора компании “Teleradio Moldova”. Решение было принято сегодня голосами семи из восьми членов Наблюдательного совета учреждения.

Заявки на участие в конкурсе подали три человека: Ион Тергуцэ, Корнелия Стефоглу и Ольга Бордеяну, передаёт moldpres.md. Ольга Бордеяну занимала должность генерального директора компании “Teleradio Moldova” с 2015 года.

Согласно Кодексу услуг аудиовизуальных СМИ, генеральный директор ПУ “Teleradio Moldova” назначается на должность на конкурсной основе на семилетний срок.

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