Набившего битком свою маршрутку водителя наказали штрафом

Набившего битком свою маршрутку водителя наказали штрафом

Национальный инспекторат патрулирования отреагировал на пост в социальных сетях, где четко видно, что водитель перевози в маршрутке гораздо большее количество пассажиров, чем предусмотренное число мест в микроавтобусе. 

Помимо сверхзагруженности автотранспортного средства, среди стоящих пассажиров были дети.

Патрульным удалось установить личность и найти водителя. Мужчина полностью признал вину.

За содеянное он заплатил штраф в размере 750 леев, а также получил 3 штрафных пункта.

 

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