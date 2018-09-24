Набившего битком свою маршрутку водителя наказали штрафом

Национальный инспекторат патрулирования отреагировал на пост в социальных сетях, где четко видно, что водитель перевози в маршрутке гораздо большее количество пассажиров, чем предусмотренное число мест в микроавтобусе.

Помимо сверхзагруженности автотранспортного средства, среди стоящих пассажиров были дети.

Патрульным удалось установить личность и найти водителя. Мужчина полностью признал вину.

За содеянное он заплатил штраф в размере 750 леев, а также получил 3 штрафных пункта.