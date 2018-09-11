Набитый детской обувью микроавтобус обнаружили на молдо-украинской границе (ФОТО)

Инцидент зафиксирован на контрольно-пропускном пункте “Паланка” 10 сентября в направлении въезда в Молдову.

На прохождение пограничного контроля явился 39-летний молдаванин, управлявший микроавтобусом марки Ford. Во время углубленного досмотра в машине были обнаружены более 130 пар детской обуви. Контрабанду мужчина припрятал под обшивкой дверей, под капотом и под приборной панелью, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

За попытку контрабандного провоза товара молдаванину предстоит ответить по закону.