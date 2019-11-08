Набитые косметикой чемоданы изъяли у иностранца в аэропорту (ФОТО)

Набитые косметикой чемоданы изъяли у иностранца в аэропорту (ФОТО)

Сотрудники таможни в Международном аэропорту Кишинёва пресекли попытку незаконно ввезти в страну партию косметической продукции. Правоохранителями был задержан 37-летний гражданин Литвы, выбравший “зелёный коридор”, чтобы избежать уплаты таможенных платежей.

Косметические средства были обнаружены во время сканирования багажа пассажиров рейса “Москва-Кишинёв”. В результате сотрудники таможни изъяли около 900 единиц косметических продуктов без документов о происхождении. По предварительной информации, их везли для незаконной продажи на территории Молдовы.

Товары были конфискованы. По факту инцидента проводится разбирательство.

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