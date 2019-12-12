Набил машину сигаретами: молдаванина-контрабандиста задержали в Яссах

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Гражданина Молдовы арестовали на 30 дней после того, как его задержали в Яссах за рулём автомобиля, набитого сигаретами.

Сотрудники полиции Ясс остановили для проверки автомобиль, которым управлял 42-летний уроженец Молдовы, пишет deschide.md. В результате в машине были обнаружены 423 800 сигарет и 540 евро.

Табачную продукцию, деньги и автомобиль конфисковали на время расследования. Мужчина проходит по делу о контрабанде. 9 декабря суд Ясс вынес на его имя постановление об аресте на 30 дней.