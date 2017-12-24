На зимние праздники будет действовать упрощенный режим въезда в Приднестровье

Лидер непризнанной приднестровской молдавской республики Вадим Красносельский подписал распоряжение об упрощённом порядке проверки при въезде в регион.

Решение принято в связи предстоящими зимними праздниками. Упрощённый порядок будет действовать в период с 30 декабря по 15 января, передаёт IPN со ссылкой на региональную прессу.

Как пишет источник, также Красносельский распорядился открыть дополнительные временные пункты пропуска пассажирского транспорта на следующих направлениях: Валя-Адынкэ – Загнитков, Плоть – Крутые, Виноградное – Новые Буторы, Грушка – Немировка, Красный Октябрь – Вертюжень, Рашков – Вадул-Рашков, Цыбулевка – Цехановка, Тея – Калфа.

Пассажиры, граждане Республики Молдова и Украины, должны будут предъявить документ, удостоверяющий их личность, либо подтверждающий наличие прописки в одном из близлежащих населённых пунктов. Кроме того, на всех контрольно-пропускных пунктах в этот период будет действовать упрощённый режим проверки товаров, за исключением запрещённых к ввозу в приднестровский регион.