На железнодорожном вокзале открылось бюро регистрации иностранцев

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Новый офис учёта иностранцев Бюро по миграции и убежищу открылся на Кишинёвском железнодорожном вокзале. Церемония открытия прошла вчера вечером.

Как передаёт moldpres.md, услугами нового офиса смогут воспользоваться иностранные граждане, въезжающие и выезжающие из Республики Молдова на пассажирских поездах, проходящих через Приднестровский регион. В настоящее время существует два таких направления: Одесса-Кишинёв и Москва-Кишинёв.

По данным Бюро по миграции и убежищу, в первый день работы нового бюро в нашу страну из Одессы прибыли 20 иностранных граждан из 5 стран. Новый офис облегчит процедуру регистрации иностранцев, которые освобождаются от необходимости идти дальше в компетентные органы для легализации своего пребывания в Республике Молдова.