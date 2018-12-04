На заводе в Комрате загорелась хозяйственная постройка

В Комрате на предприятии по изготовлению железо-бетонных изделий вспыхнул пожар. Инцидент произошёл 1 декабря около часа ночи.

По неизвестным причинам на заводе загорелось подсобное помещение. Пламя охватило около 200 квадратных метров площади.

На место происшествия прибыл отряд спасателей и пожарных, которым удалось ликвидировать возгорание в максимально короткие сроки, пишет gagauzinfo.md.

К счастью, погибших при пожаре нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.