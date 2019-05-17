На заводе в Бендерах из-за нарушения техники безопасности вспыхнул пожар (ФОТО)

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16 мая поступила информация о возгорании на территории предприятия “Биохим” в Бендерах. Работники пытались потушить устройство для охлаждения воды самостоятельно.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, порошковых огнетушителей оказалось недостаточно. Площадь пожара составила 10 кв. м.

В результате проверки выяснилось, что причиной ЧП стало нарушение техники безопасности при проведении работ во время установки вентилятора. От нагревшегося металла начала плавиться пластмассовая решётка, которая служит фильтром для очистки воды от вредных веществ.

Помещения цеха огнём не повреждены, пострадавших нет. Материальный ущерб устанавливается.