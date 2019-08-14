На заседании рабочей группы в парламенте обсудили тему переработки старых шин

На заседании рабочей группы в парламенте обсудили тему переработки старых шин

Рабочая группа в парламенте обсудила, что можно производить и как использовать старые шины. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил председатель фракции ПСРМ в МСК Динарий Кожокару.

– Мы неоднократно отмечали необходимость сбора и переработки шин, а также производства новых товаров из переработанного материала. Например, из шин можно производить резиновое напольное покрытие для детских/спортивных площадок, – написал Кожокару.

Кроме этого, по его мнению, шины можно использовать в асфальтировании. Это не только экологически безопасно, но и выгодно финансово.

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