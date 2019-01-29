На заметку: как оплатить счёт за электроэнергию при отсутствии фактуры?

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Компания Gas Natural Fenosa доводит до сведения физических лиц, что кроме обычного метода оплаты фактур за электроэнергию наличными средствами, на сегодняшний день являются доступными альтернативные методы оплаты.

Таким образом, потребителям, которые по каким-либо причинам не получили квитанцию к оплате, настоятельно рекомендуется позвонить в офис поставщика электроэнергии по номеру 022-43-11-22. Необходимо уточнить у оператора точную сумму, подлежащую выплате, а также переменную соответствующего счёта-фактуры. С этими данными счёт можно оплатить в отделениях банков Moldindconbank, Victoriabank и Fincombank, в том числе через банкоматы этих банков, либо в любом почтовом отделении. Для оплаты граждане также могут обратиться в отделение Gas Natural Fenosa по адресу А. Дога, 4.

Администрация Gas Natural Fenosa также предлагает потребителю подписаться на сайте www.gasnaturalfenosa.md на услугу доставки электронного счёта-фактуры, либо подключиться к услуге автоматической оплаты платежей с банковского счёта.