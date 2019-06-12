На замечание – кулаком в челюсть: парень ударил 56-летнего рыбничанина, осудившего его за нецензурную брань

На замечание – кулаком в челюсть: парень ударил 56-летнего рыбничанина, осудившего его за нецензурную брань

Парень сильно ударил мужчину: тот лишился пяти передних зубов.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, инцидент произошёл на набережной Днестра. Прогуливаясь с собакой, 56-летний рыбничанин услышал, как молодой человек, находясь в компании и громко разговаривая по телефону, употреблял нецензурную лексику. Замечание в свой адрес 17-летний житель села Вадатурково проигнорировал. Возник конфликт: словесная перебранка переросла в потасовку, в результате чего молодой человек ударил мужчину кулаком. Потерпевший лишился пяти зубов.  О происшедшем мужчина сообщил в милицию.

В настоящее время назначена проверка. Рассматривается вопрос о привлечении несовершеннолетнего к уголовной ответственности сразу по двум статьям – «Хулиганство» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

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