На загруженном перекрёстке на Рышкановке появилась новая полоса движения (ФОТО)

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На пересечении улиц Студенческой и Каля Орхеюлуй появилась ещё одна полоса, которая поможет облегчить движение в этом районе. Об этом сообщили в столичной примэрии.

Впоследствии на данном участке планируется проложить пешеходные дорожки и переместить остановки общественного транспорта. Также предусмотрено строительство дополнительной полосы движения на улице Студенческой в обход светофора для поворота на улицу Каля Орхеюлуй. На следующем этапе планируется организовать полосу для поворота с улицы Каля Орхеюлуй на Студенческую.

На обустройство дополнительных полос из муниципального бюджета выделили 1 млн леев.