На высшем уровне! Правительство утвердило план организации мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы

На высшем уровне! Правительство утвердило план организации мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы

Решение об организации и проведении мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и памяти героев, павших за независимость Родины, было утверждено сегодня на заседании кабинета министров.

Для надлежащей организации программы правительство создало рабочую группу под председательством премьер-министра Иона Кику, в состав которой войдут члены правительства, примар  столицы, представители  силовых структур, ветеранских организаций и гражданского общества.

Кроме того, члены правительства утвердили Национальный план действий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и памяти героев, павших за независимость Родины. Документ предусматривает проведение целого ряда мероприятий по всей стране.

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