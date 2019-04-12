На выходных ожидается пасмурная и дождливая погода

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По данным Государственной гидрометеорологической службы, облачная и дождливая погода сохранится до конца этой недели.

Дождливая погода, охватившая практически всю территорию страны, продлится и в выходные дни, и в начале следующей недели. В субботу и в воскресенье температура воздуха существенно не изменится, однако с понедельника немного похолодает, передаёт moldpres.md.

Так, на выходных столбики термометров днём будут показывать +13-16 °C, а в понедельник и во вторник показатели опустятся на 2-3 градуса. В ночное время температура воздуха составит +3-8 °C.