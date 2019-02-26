На выходных на дорогах Приднестровья произошло 11 аварий с двумя погибшими (ФОТО)

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С 23 по 25 февраля на дорогах Приднестровья зарегистрировано 11 ДТП. В Рыбницком районе в результате аварии погибли 2 человека. Трое пострадавших находятся в больнице.

На трассе Тирасполь-Каменка водитель BMW совершил наезд на мужчину, который шёл посреди проезжей части. Пьяного пешехода госпитализировали с разрывом связок коленного сустава и ушибом мягких тканей головы.

Остальные 9 ДТП связаны только с механическими повреждениями транспортных средств, пишет mvdpmr.org. В двух случаях водителям не удалось соблюсти безопасный боковой интервал. Один автовладелец был невнимателен при движении задним ходом, другой не выдержал нужную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля. В Бендерах столкнулись две иномарки из-за того, что один из водителей забыл поставить авто на ручник. Обстоятельства ещё трёх аварий предстоит выяснить госавтоинспекторам.