На выходных более 20 водителей сели за руль подшофе

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За два дня сотрудники Национального инспектората общественной безопасности поймали более 20 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, за указанный период на дорогах страны произошло 12 серьёзных ДТП, в результате которых скончались два человека, а ещё 20 получили различные травмы.

По данным пресс-службы ведомства, одна из аварий случилась по вине пьяного водителя. 29-летний житель Фалештского района не справился с управлением, в результате чего врезался в дерево. Инцидент произошёл на трассе между населёнными пунктами Нэвырнець и Кэлинешть.

Прибывшие на место ЧП полицейские установили, что в выдыхаемом водителем воздухе содержалось 0,81 мг/л алкоголя. В результате ДТП водитель получил различные травмы.

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