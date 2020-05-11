На выходных более 20 водителей сели за руль подшофе

На выходных более 20 водителей сели за руль подшофе

За два дня сотрудники Национального инспектората общественной безопасности поймали более 20 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, за указанный период на дорогах страны произошло 12 серьёзных ДТП, в результате которых скончались два человека, а ещё 20 получили различные травмы.

По данным пресс-службы ведомства, одна из аварий случилась по вине пьяного водителя. 29-летний житель Фалештского района не справился с управлением, в результате чего врезался в дерево. Инцидент произошёл на трассе между населёнными пунктами Нэвырнець и Кэлинешть.

Прибывшие на место ЧП полицейские установили, что в выдыхаемом водителем воздухе содержалось 0,81 мг/л алкоголя. В результате ДТП водитель получил различные травмы.

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