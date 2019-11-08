На выезде из страны попались два водителя с поддельными правами

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Пограничники в пункте пропуска “Кагул” задержали двух молодых людей, которые предъявили водительские удостоверения с явными признаками подделки. Оба водителя, гражданин Молдовы и гражданин Румынии, планировали выехать из страны.

В первом случае был задержан 27-летний гражданин Молдовы. Во время проверки документов на автомобиль BMW с молдавскими регистрационными номерами пограничники обнаружили признаки фальсификации в водительских правах, выданными властями Российской Федерации. Владелец заявил, что получил права в Москве законным способом.

Во втором случае 35-летний гражданин Румынии за рулём Volkswagen Touran предъявил водительские права, выданные властями Англии. В результате дополнительных проверок выяснилось, что документ был поддельным. Молодой человек признался, что “купил” права у неизвестного лица.

Обоим гражданам было разрешено пересечь государственную границу в качестве пассажиров. Поддельные водительские права были изъяты и переданы экспертам.