На выборах каждый избиратель получит по 4 бюллетеня

На парламентских выборах 24 февраля 2019 года всем избирателям будет предложено по четыре бюллетеня для голосования. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Алина Руссу в эксклюзивном интервью для moldpres.md.

По словам Руссу, для парламентских выборов будет по два бюллетеня – в одном будут перечень баллотирующихся в парламент партий, а в другом – кандидаты по одномандатным округам. Для консультативного референдума, который пройдет одновременно с парламентскими выборами, будет также два бюллетеня – по одному вопросу в каждом.

Напомним, что парламентские выборы 24 февраля 2019 года впервые пройдут по смешанной системе. Кроме того, в день выборов будет проводиться и консультативный референдум по вопросу сокращения численности депутатов со 101 до 61 и освобождения депутата от должности в случае недобросовестного выполнения им своих обязанностей.