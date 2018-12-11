На выборах каждый избиратель получит по 4 бюллетеня

На выборах каждый избиратель получит по 4 бюллетеня

На парламентских выборах  24 февраля 2019 года всем избирателям будет предложено по четыре бюллетеня для голосования. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Алина Руссу в эксклюзивном интервью для moldpres.md. 

По словам Руссу, для парламентских выборов будет по два бюллетеня – в одном будут перечень баллотирующихся в парламент партий, а в другом – кандидаты по одномандатным округам. Для консультативного референдума, который пройдет одновременно с парламентскими выборами, будет также два бюллетеня – по одному вопросу в каждом.

Напомним, что парламентские выборы 24 февраля 2019 года впервые пройдут по смешанной системе. Кроме того, в день выборов будет проводиться и консультативный референдум по вопросу сокращения численности депутатов со 101 до 61 и освобождения депутата от должности в случае недобросовестного выполнения им своих обязанностей.

 

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