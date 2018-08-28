На встрече с российскими партнерами президент Молдовы обсудил подготовку к Экономическому форуму

Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с сопредседателем организации «Деловая Россия» Андреем Назаровым и председателем Научно-технического совета светотехнической отрасли РФ, главой холдинга Boos Lighting Group Георгием Боосом.

В беседе также принял участие посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов.

Как рассказал глава государства на своей странице в соцсети, вместе с российскими партнерами они обсудили организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением крупнейшего за последние годы Экономического форума деловых людей Молдовы и России. Данное мероприятие состоится 20-22 сентября в Кишиневе. Ожидается участие не менее 200 представителей молдавского бизнеса и сотни крупных компаний из Российской Федерации.

Помимо этого, стороны рассмотрели перспективы дальнейшего сотрудничества наших стран в области бизнеса и инвестиций.

– Пришли к общему мнению о том, что планируемое мероприятие должно послужить удобной площадкой для изучения инвестиционной привлекательности Республики Молдова и широкого стратегического партнерства с Российской Федерацией в сферах, представляющих взаимный интерес, – отметил Додон.