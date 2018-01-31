На встрече с послами Додон отметил крайнюю важность сохранения членства Молдовы в СНГ (ВИДЕО, ФОТО)

Президент Молдовы принял участие в дипломатическом приеме, организованном по случаю зимних праздников.

Глава государства поблагодарил послов за выполняемую ими благородную миссию, а также за каждодневные усилия, направленные на развитие и углубление дружбы и конструктивного партнёрства между нашими странами. Также он обозначил цели и задачи, стоящие перед нашей страной в нынешнем году как во внешней, так и во внутренней политике.

– Моей главной целью на посту президента страны является сохранение независимости и нейтралитета Республики Молдова. Сегодня себя открыто проявляют силы, отрицающие сам принцип независимости Молдовы и борющиеся за поглощение нашей страны соседним государством. И чтобы не допустить ликвидации государства – Республика Молдова, нашей главной задачей является объединение всех патриотических сил общества, – подчеркнул глава государства.

Игорь Додон отметил, что второй его задачей является сохранение нейтрального статуса страны, заложенного Конституцией. Мы – маленькая страна и не можем позволить себе дружить с кем-то против кого-то, нам важно сохранять дружеские, партнёрские отношения, как с Западом, так и с Востоком, напомнил он.

– Мы можем заключать выгодные нам соглашения в сферах экономики, культуры, науки, но мы не можем входить в военно-политические блоки. Для меня, как и для большинства граждан нашей страны, является неприемлемой деятельность офиса НАТО на территории нашей страны. Экономика Молдовы нуждается в инвестициях и с Запада, и с Востока. Моей целью является возвращение наших граждан, проживающих за рубежом. С этой целью необходимо создавать для них достойные рабочие места, зарплаты и пенсии. Нашим производителям необходимо возвращение на традиционные рынки сбыта, в первую очередь, на российский рынок. В этом свете исключительно важным является сотрудничество с Евразийским экономическим союзом при сохранении взаимовыгодного партнёрства с Европейским Союзом. Исходя из этого, одним из своих значительных достижений в 2017 году считаю подписание Меморандума с Евразийским экономическим союзом. Искренне надеюсь, что в ближайшее время, после улаживания технических деталей, Молдова получит статус наблюдателя в ЕАЭС, – добавил президент.

Глава государства также отметил, что крайне важно сохранить членство Молдовы в Содружестве Независимых Государств, которое играет значительную роль для экономики нашей страны и её международных связей.

– Особое значение для Молдовы представляет членство в Зоне свободной торговли стран СНГ, благодаря которому наши экономические агенты имеют возможность свободного доступа на рынки стран Содружества. Для меня категорически неприемлемы популистские инициативы отдельных безответственных политиков по выходу из СНГ, – подчеркнул Игорь Додон.

Завершая выступление, он заверил присутствующих в том, что “в наступившем 2018 году и в ближайшие годы мы продолжим успешно реализовывать эти и другие важные инициативы в интересах регионального мира и во имя благосостояния нашего народа”.