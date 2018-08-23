На всех КПП страны вводят защиту от кори: пограничников научили определять инфицированных

Сотрудники Пограничной полиции будут внимательно внешне оценивать состояние здоровья путешественников, которые прибывают из Украины или Румынии. Особое внимание будет уделяться детям.

Как сообщает пресс-служба ведомства, стражи границы начали предпринимать ряд мер по контролю пропускных пунктов и обнаружению людей с подозрением на заражение корью. В связи с этим пограничники будут вести специальный реестр, в который будут входить люди с подозрением на инфекцию. Кроме этого, медицинские работники Пограничной полиции предоставили сотрудникам, участвующих в контроле пересекающих границу людей, ряд рекомендаций относительно индивидуальной защиты. Таким образом, пограничники должны соблюдать дистанцию между путешественниками, следить за чистотой в служебных помещениях, а также использовать маску во время контакта с людьми с возможными симптомами кори.

Стоит отметить, что корь можно предотвратить только вакцинацией. В Республике Молдова вакцина против кори является комбинированной (ROR), включая в себя и вакцину против эпидемического паротита и краснухи. Её ставят в течение первого года жизни ребенка, в 6-7 и 14-15 лет. Вакцинация бесплатна для всех лиц. Государству она обходится по 45 леев за 1 дозу, тогда как лечение кори стоит приблизительно 7 000 леев.

Напомним, что вчера на сайте Национального центра общественного здоровья появилась новая рубрика, в которой регулярно будет обновляться информация о ситуации в связи с корью.