На время пасхальных праздников поездки в Приднестровье будут упрощены

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В период пасхальных праздников, с 25 апреля по 7 мая, поездки в Приднестровский регион будут осуществляться на основе упрощенного режима. Такая мера принята после того, как Кишинев призвал Тирасполь обеспечить безусловный переход по административной линии для людей, которые хотят в этот период навестить своих родственников, близких или друзей, пишет moldpres.md.

В то же время должностные лица, намеревающиеся поехать в Приднестровский регион, должны оповестить об этом Бюро по реинтеграции за 3 рабочих дня до запланированной поездки. Граждане могут связаться с Бюро по реинтеграции по электронному адресу: reintegrare@gov.md, а для получения другой или дополнительной информации – по телефону: 0 (22) 250 296.

В случае возникновения каких-либо инцидентов граждан просят обращаться в делегацию Республики Молдова в Объединенной контрольной комиссии по телефону 0797 71 466, который работает круглые сутки.