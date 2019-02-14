На восьми трассах страны сегодня находятся патрульные с радарами

На восьми трассах страны сегодня находятся патрульные с радарами

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 14 февраля, они будут находиться на следующих трассах и их участках:

  • M 5: Крива – Бельцы – Кишинёв – Тирасполь, 194-224, 255-266 км;
  • R 1: Кишинёв – Унгены, (на участке Страшенского района); 40-70 км;
  • R 2: Кишинёв – Бендеры, 24-49 км;
  • R 3: Кишинёв – Хынчешты, (на участке Яловенского района), 44-65 км;
  • R 6: Кишинёв – Оргеев, 13-21 км, 49-60 км;
  • R 30: Анений Ной – Каушаны – Штефан-Водэ;
  • R 34: Хынчешты – Леова – Кагул, 22-42 км;
  • G 91: Унгены – Бэрбоены – Немцены – M 1, 5-28 км.
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