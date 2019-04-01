На воскресной ярмарке в центре Кишинева продали более 200 тонн винограда

На воскресной ярмарке в центре Кишинева продали более 200 тонн винограда

Более 200 тонн отечественного винограда было продано на второй ярмарке «Ia Moldova acasă», состоявшейся вчера в центре столицы. Также были проданы более 35 тонн яблок, 2,5 тонны слив и более 500 кг ежевики.

По просьбе жителей столицы и сельхозпроизводителей, вторую ярмарку также провели в сквере Кафедрального собора Рождества Христова в центре столицы, напоминает moldpres.md.

Источник отмечает, что инициатива проведения ярмарки возникла после того, как несколько аграриев объявили, что у них на складах есть большие запасы винограда и яблок, и они рискуют понести большие финансовые потери. В связи с этим, потребителей призвали покупать фрукты местного производства.

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