На волосок от трагедии: безответственный водитель едва не спровоцировал серьезное ДТП (ВИДЕО)

Инцидент произошел на столичной улице Албишоара, днем сегодня, 9 января, и оказался заснят на видеорегистратор.

На видео, выложенном оказавшимся в шаге от лобового столкновения водителем, видно, как автомобиль на встречной полосе внезапно начинает поворачивать налево, не убедившись, что его пропускают. В результате его машина пролетела в считанных сантиметрах от автомобиля ошалевшего водителя, едва успевшего затормозить.

Автомобиль водителя с видеорегистратором, по счастью, остался цел. Однако чуть меньше повезло водителю Mitsubishi, стоявшему на перекрестке: по словам очевидца, лихач все-таки “задел” его левое заднее крыло.

Автор видео также рассказал, что виновник ДТП остановился для беседы с водителем Mitsubishi, но не смог уточнить, вызвали ли они полицию или договорились полюбовно.

Видео: facebook/Дмитрий Костецкий