На внезапной встрече с Чебаном Нэстасе признал, что офис партии “Платформа DA” принадлежит его брату

Кандидат от Партии социалистов на пост генпримара Кишинева Ион Чебан наконец-то нашел Андрея Нэстасе, трусливо избегающего любой открытой беседы со своим контркандидатом.

Чтобы попытаться поговорить с Нэстасе о проблемах города и бездоказательных обвинениях в свой адрес, Чебану пришлось прийти на его пресс-конференцию. Однако и тут Нэстасе испугался, намеренно игнорируя Чебана и не давая ему сказать ни слова.

Делясь впечатлениями от такой встречи с контркандидатом, Ион Чебан написал на своей странице в соцсети, что это был необычный опыт, выявивший еще одно различие между ним и Нэстасе.

– Пришел послушать, что говорит про меня Андрей, увидев, как он лжет о вчерашних дебатах на ProTv, на встрече со своими избирателями. Один. Без бодигардов, как делает он. Выслушал всё. Естественно, он не дал мне права на реплику. Получил две важные вещи: 1) Он сказал, что придет на дебаты на следующей неделе, только не уточнил, на каких будет присутствовать лично; 2) Признал тот факт, что офис партии “Платформа Достоинства и правды” на улице 31 августа принадлежит его брату, – рассказал Чебан.

Кандидат-социалист также уточнил, что сегодня примет участие в дебатах на AccentTV, на которые Нэстасе был приглашен, но также отказался прийти.