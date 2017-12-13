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На внедрение единой Службы 112 выделили дополнительные 22 млн леев

На внедрение единой Службы 112 выделили дополнительные 22 млн леев

Соответствующее решение приняло правительство.

Стоит отметить, что дополнительное финансирование было выделено еще даже не начавшей работу службе. Таким образом, ее бюджет увеличился на 46%: с 50 до 72,85 млн леев, пишет tv8.md.

Согласно проекту решения правительства, дополнительные средства необходимы для внедрения автоматизированной информационной системы Службы 112. На нее в 2017 году было предусмотрено 33,26 млн леев, однако оказалось, что этих средств недостаточно.

Служба 112 — это единый пункт приёма экстренных звонков. В интернете уже запущен сайт www.112.md. На сегодняшний день в Молдове работают четыре номера экстренной помощи: Пожарная служба – 901, Полиция – 902, Скорая помощь – 903, Аварийная газовая служба – 904.

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