На въезде в Бельцы полицейский сбил насмерть человека

Инцидент произошел 5 декабря около 18.00 на трассе R13.

Погибшим оказался мужчина, его личность до сих пор не установлена. Предполагается, что он переходил дорогу в неположенном месте.

Сам водитель, являющийся сотрудником Национального инспектората патрулирования, рассказал, что ехал на автомобиле марки Opel со скоростью, адекватной окружающей обстановке, участок дороги, на котором произошло ДТП, не был освещен, а видимость снижена. Тестирование показало, что водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения.

На данный момент проводится проверка всех обстоятельств произошедшего, а также ожидаются результаты экспертизы, которые покажут, был ли погибший человек нетрезв.