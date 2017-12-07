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На въезде в Бельцы полицейский сбил насмерть человека

На въезде в Бельцы полицейский сбил насмерть человека

Инцидент произошел 5 декабря около 18.00 на трассе R13.

Погибшим оказался мужчина, его личность до сих пор не установлена. Предполагается, что он переходил дорогу в неположенном месте.

Сам водитель, являющийся сотрудником Национального инспектората патрулирования, рассказал, что ехал на автомобиле марки Opel со скоростью, адекватной окружающей обстановке, участок дороги, на котором произошло ДТП, не был освещен, а видимость снижена. Тестирование показало, что водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения.

На данный момент проводится проверка всех обстоятельств произошедшего, а также ожидаются результаты экспертизы, которые покажут, был ли погибший человек нетрезв.

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