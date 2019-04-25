На устранение последствий сильного ветра в марте было выделено более 2,6 млн леев

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На устранение последствий сильного ветра, который был 11 марта текущего года, из государственного интервенционного фонда было выделено более 2,5 млн леев. Такое решение было принято вчера, 24 апреля, на заседании кабмина.

Деньги были распределены местным органам власти на ремонт Дома культуры и детского сада в селе Котюжаны Бричанского района. Часть денежных средств были направлены на ремонт гимназии в селе Мындрешты Теленештского района, а также на ремонт жилого дома в селе Киштелница того же района.

Кроме этого, 21 700 леев получило Министерство обороны на возмещение расходов, связанных с разблокировкой транспортных средств в результате снегопадов 11 и 12 января, пишет unimedia.info.