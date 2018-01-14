На упаковке пищевых продуктов появится больше нужной информации для покупателей (DOC)

Это предусматривает Закон об информировании потребителей, опубликованный на днях в Monitorul Oficial.

Цель данного проекта – обеспечение более высокого уровня защиты потребителей. Закон предоставит людям правовую основу для безопасного выбора продуктов питания, исходя из соображений безопасности здоровья.

Так, на любом продукте должны быть указаны:

– название пищевого продукта;

– список ингредиентов, в том числе тех, которые могут вызвать аллергию или непереносимость (за исключением продуктов, состоящих лишь из одного ингредиента);

-количество определенных ингредиентов или категорий ингредиентов;

– чистое количество пищевого продукта;

– минимальный срок годности или крайний срок потребления;

– специальные условия хранения и/или использования;

– имя и адрес экономического агента пищевой промышленности;

– страна или место происхождения;

– инструкция по использованию, в случае если их упущение осложнит правильное использование продукта;

– декларация пищевой ценности.

Вся эта информация должна печататься определенным размером шрифта, располагаться на видном месте, не должна быть урезана или сокрыта, а также не должна быть подверженной истиранию. Надпись должна быть выполнена на государственном языке, но не запрещено использование дополнительно других языков. Список ингредиентов продукта должен указываться в убывающем порядке.

Документ вступает в силу через 12 месяцев после его опубликования в Monitorul Oficial, то есть в начале 2019 года.

Закон об информировании потребителей относительно пищевых продуктов