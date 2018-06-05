На униформы таможенников планируют установить видеокамеры

Это позволит использовать записи, сделанные видеокамерой при задержании или проверке, в качестве доказательств, а также избежать случаев мошенничества и подкупа сотрудника Таможенной службы. Такая инициатива была озвучена вчера в ходе рабочего совещания сотрудников ведомства.

Также было отмечено, что на второй контрольной линии, обеспечиваемой мобильными группами таможенной службы, зафиксировано двойное увеличение скорости обнаружения правонарушений. Так, с начала текущего года было проведено 198 задержаний, что на 105 больше, чем за аналогичный период 2017 года. А общая стоимость конфискованных товаров составляет более 7 миллионов леев, что на 25% больше, чем в прошлом году.

Кроме этого, на совещании обсуждалось намерение реорганизовать общую структуру Таможенной службы в целях обеспечения большей степени эффективности. В частности, планируется внести изменения касаемо оптимизации системного патрулирования, разработки продуктов по анализу рисков и разведке, а также пополнения имеющегося обеспечения.