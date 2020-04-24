На Зелинского продолжаются работы по благоустройству тротуара (ФОТО)

На Зелинского продолжаются работы по благоустройству тротуара (ФОТО)

На улице Николая Зелинского на Ботанике продолжаются работы по благоустройству тротуара. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил вице-претор сектора Юрий Витнянский.

По словам Витнянского, сейчас ведутся подготовительные и ремонтные работы на отрезке между улицами Фулгурешть и Дачия.

– Один из киосков, который уже не функционирует, демонтирован и эвакуирован. Остальные киоски, мешающие проведению ремонтных работ, будут перемещены, – написал он.

На следующей неделе планируется укладка асфальтового покрытия, сообщил вице-претор.

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