На Зелинского продолжаются работы по благоустройству тротуара (ФОТО)

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На улице Николая Зелинского на Ботанике продолжаются работы по благоустройству тротуара. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил вице-претор сектора Юрий Витнянский.

По словам Витнянского, сейчас ведутся подготовительные и ремонтные работы на отрезке между улицами Фулгурешть и Дачия.

– Один из киосков, который уже не функционирует, демонтирован и эвакуирован. Остальные киоски, мешающие проведению ремонтных работ, будут перемещены, – написал он.

На следующей неделе планируется укладка асфальтового покрытия, сообщил вице-претор.

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