На улице Узинелор будут благоустроены вольеры для бездомных животных

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На участке по улице Узинелор в столице будут благоустроены несколько вольеров для содержания бездомных животных. Соответствующее распоряжение было подписано примаром Ионом Чебаном по запросу предприятия „Autosalubritate”.

Предполагается, что вольеры будут временно расположены на участке, который находится под управлением предприятия „Autosalubritate” общей площадью более 800 квадратных метров. Собаки будут содержаться здесь до благоустройства центра размещения бродячих животных.

Размер вольеров будет согласован с Главным жилищно-коммунальным управлением. Предприятие „Autosalubritate” разработает смету расходов для благоустройства помещений, а предприятие „Exdrupo” будет выполнять земляные работы и укладку асфальтобетонного слоя на грунт, пишет ipn.md.