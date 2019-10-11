На улице Титулеску завершился ремонт тротуара, инициированный Партией социалистов (ФОТО)

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Благодаря усилиям социалистов на улице Титулеску столичного сектора Ботаника, около Управления социального обеспечения, был проведён ремонт тротуара. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил вице-претор Ботаники Юрий Витнянский.

– Завершили работы по укладке тротуара по адресу Титулеску, 47, около Управления социального обеспечения. Приступили к ремонту фасада здания. Работы будут выполнены в течение десяти дней, – сообщил Витнянский.

Стоит отметить, что ранее по инициативе фракции Партии социалистов в МСК был проведен капитальный ремонт Управления соцобеспечения сектора Ботаника.