На улице Титулеску завершился ремонт тротуара, инициированный Партией социалистов (ФОТО)

На улице Титулеску завершился ремонт тротуара, инициированный Партией социалистов (ФОТО)

Благодаря усилиям социалистов на улице Титулеску столичного сектора Ботаника, около Управления социального обеспечения, был проведён ремонт тротуара. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил вице-претор Ботаники Юрий Витнянский.

– Завершили работы по укладке тротуара по адресу Титулеску, 47, около Управления социального обеспечения. Приступили к ремонту фасада здания. Работы будут выполнены в течение десяти дней, – сообщил Витнянский.

Стоит отметить, что ранее по инициативе фракции Партии социалистов в МСК был проведен капитальный ремонт Управления соцобеспечения сектора Ботаника.

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