На улице Тигина ведутся работы по замене подземных коммуникаций (ФОТО)

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Сегодня стартовали работы по замене подземных коммуникаций на столичной улице Тигина. Подробнее о ходе работ рассказал на своей странице в соцсети Ион Чебан.

Речь идёт о ремонте всех подземных сетей, чтобы можно было забыть об этом проблемном участке на много лет, – написал градоначальник.

Работы по замене 470 м подземных коммуникаций будут длиться 60 дней. Общая стоимость работ составляет 40 млн леев, деньги выделены из муниципального бюджета.

На втором этапе проекта восстановят дорожное покрытие улицы и тротуары.

Ранее работы по замене водопровода и канализационных труб проводились на улице Тигина, на участке между бул. Штефан чел Маре и улицей Букурешть. В ближайшее время, по словам Чебана, ремонтные работы начнутся на улицах И. Крянгэ и 31 Августа.

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