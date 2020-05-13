На улице Тигина ведутся работы по замене подземных коммуникаций (ФОТО)

На улице Тигина ведутся работы по замене подземных коммуникаций (ФОТО)

Сегодня стартовали работы по замене подземных коммуникаций на столичной улице Тигина. Подробнее о ходе работ рассказал на своей странице в соцсети Ион Чебан.

Речь идёт о ремонте всех подземных сетей, чтобы можно было забыть об этом проблемном участке на много лет, – написал градоначальник.

Работы по замене 470 м подземных коммуникаций будут длиться 60 дней. Общая стоимость работ составляет 40 млн леев, деньги выделены из муниципального бюджета.

На втором этапе проекта восстановят дорожное покрытие улицы и тротуары.

Ранее работы по замене водопровода и канализационных труб проводились на улице Тигина, на участке между бул. Штефан чел Маре и улицей Букурешть. В ближайшее время, по словам Чебана, ремонтные работы начнутся на улицах И. Крянгэ и 31 Августа.

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