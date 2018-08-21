На улице Кишинёва пьяного мужчину «обчистили», пока он спал на ступеньках здания (ВИДЕО)

Камера наружного наблюдения запечатлела момент бесчеловечной кражи: мужчине не только вывернули карманы, но и, махнув рукой, скрылись с места происшествия и не стали вызывать скорую помощь.

Как сообщает пресс-служба полиции, инцидент произошёл на улице К. Негруцци в столичном секторе Центр. Двое мужчин воспользовались беспомощным положением 26-летнего жителя Унгенского района и забрали у него кошелёк с документами и деньгами в сумме 5 000 леев, пока тот «отходил» от состояния алкогольного опьянения. Подозреваемых удалось поймать по «горячим» следам.

Ещё одна кража произошла 17 августа в маршрутке №184. 32-летний карманник был пойман с поличным. По данным следствия он вытащил из сумки 22-летней пассажирки кошелёк и таким образом нанёс ей ущерб в размере 4 500 леев. По словам потерпевшей жительницы столицы, она не почувствовала момент кражи. Однако во время задержания полицейские нашли у подозреваемого украденные ценности.

По фактам карманных краж было возбуждено 2 уголовных дела. Подозреваемыми являются трое мужчин в возрасте 32, 35 и 43 лет, проживающие в Кишинёве и Тирасполе. Им грозит штраф в размере от 13 000 до 17 000 леев, до 240 часов общественных работ или лишение свободы на срок до 2 лет.