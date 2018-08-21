На улице Кишинёва пьяного мужчину «обчистили», пока он спал на ступеньках здания (ВИДЕО)

На улице Кишинёва пьяного мужчину «обчистили», пока он спал на ступеньках здания (ВИДЕО)

Камера наружного наблюдения запечатлела момент бесчеловечной кражи: мужчине не только вывернули карманы, но и, махнув рукой, скрылись с места происшествия и не стали вызывать скорую помощь.

Как сообщает пресс-служба полиции, инцидент произошёл на улице К. Негруцци в столичном секторе Центр. Двое мужчин воспользовались беспомощным положением 26-летнего жителя Унгенского района и забрали у него кошелёк с документами и деньгами в сумме 5 000 леев, пока тот «отходил» от состояния алкогольного опьянения. Подозреваемых удалось поймать по «горячим» следам.

Ещё одна кража произошла 17 августа в маршрутке №184. 32-летний карманник был пойман с поличным. По данным следствия он вытащил из сумки 22-летней пассажирки кошелёк и таким образом нанёс ей ущерб в размере 4 500 леев. По словам потерпевшей жительницы столицы, она не почувствовала момент кражи. Однако во время задержания полицейские нашли у подозреваемого украденные ценности.

По фактам карманных краж было возбуждено 2 уголовных дела. Подозреваемыми являются трое мужчин в возрасте 32, 35 и 43 лет, проживающие в Кишинёве и Тирасполе. Им грозит штраф в размере от 13 000 до 17 000 леев, до 240 часов общественных работ или лишение свободы на срок до 2 лет.

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