Как и обещал генпримар: снесенная строителями детская площадка восстановлена (ФОТО)

Как и обещал генпримар: снесенная строителями детская площадка восстановлена (ФОТО)

Завершены работы по благоустройству детской площадки на улице Флорилор, некоторое время назад снесенной строительной компанией. Об этом рассказал генпримар Кишинева Ион Чебан, уточнив, что площадка восстановлена и отремонтирована теми, кто ее и снёс.

Столичный градоначальник пояснил, что по документам экономический агент имеет права на эту территорию с 2006 года.

– Такой ситуации не было бы сегодня, если бы ранее местные власти не продавали незаконно муниципальную землю и не ставили свой личный интерес выше интересов жителей. Вот почему мы попросили провести инвентаризацию земельных участков, находящихся в собственности муниципия, и составить перечень их всех, чтобы в будущем избежать беззаконий, – отметил Чебан.

Вышеупомянутая детская площадка в одном из дворов на Рышкановке была снесена строительной компанией. Узнав об этом, генпримар возмутился и распорядился решить вопрос таким образом, чтобы восстановить игровую зону, что и было сделано в считанные дни.

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