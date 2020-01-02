Как и обещал генпримар: снесенная строителями детская площадка восстановлена (ФОТО)

0

Завершены работы по благоустройству детской площадки на улице Флорилор, некоторое время назад снесенной строительной компанией. Об этом рассказал генпримар Кишинева Ион Чебан, уточнив, что площадка восстановлена и отремонтирована теми, кто ее и снёс.

Столичный градоначальник пояснил, что по документам экономический агент имеет права на эту территорию с 2006 года.

– Такой ситуации не было бы сегодня, если бы ранее местные власти не продавали незаконно муниципальную землю и не ставили свой личный интерес выше интересов жителей. Вот почему мы попросили провести инвентаризацию земельных участков, находящихся в собственности муниципия, и составить перечень их всех, чтобы в будущем избежать беззаконий, – отметил Чебан.

Вышеупомянутая детская площадка в одном из дворов на Рышкановке была снесена строительной компанией. Узнав об этом, генпримар возмутился и распорядился решить вопрос таким образом, чтобы восстановить игровую зону, что и было сделано в считанные дни.