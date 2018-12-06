На улице Албишоара произошёл прорыв магистральной трубы: из-за аварии затопило подвал жилого дома (ФОТО)

В ночь на 6 декабря произошёл прорыв магистральной трубы по адресу: улица Албишоара, 78/6.

Информация об аварии появилась в группе «Город без маршруток». Автор поста сообщил, что в результате прорыва трубы затопило около 540 квадратных метров, а спасатели выкачали 208 тонн воды. На место происшествия, по словам интернет-пользователя, прибыли сотрудники полиции и Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям.

– Они реально Боги! Наши спасатели! Они нас вытащили! Мы поняли, что у нас своих не бросают в беде, – написал автор поста.

Как рассказала пресс-секретарь АО «Апэ-Канал Кишинёв» Татьяна Кукович корреспонденту портала «Аргументы и факты в Молдове», сообщение об аварии поступило вчера, 5 декабря, ближе к полуночи. Проблема была локализована в 00.07. На данный момент сотрудники «Апэ-Канал Кишинёв» находятся на месте аварии и работают над устранением поломки. Проблема на данный момент не устранена.

– Потребители не отключены от водоснабжения. Рабочим предстоит поменять часть трубы размером в 6 метров, где произошёл прорыв. По поводу того, что вода протекла в подвальное помещение здания – это не вина «Апэ-Канал Кишинёв», а вина застройщика дома, который не соблюдал нормы при строительстве, – сообщила Татьяна Кукович.

Она также опровергла информацию о том, что в результате коммунальной аварии вытекло более 200 тонн воды, так как посчитать количество воды в таких ситуациях невозможно. Представитель «Апэ-Канал Кишинёв» также отметила, что жильцы дома не будут оплачивать за воду, вытекшую в результате аварии, эти затраты берёт на себя предприятие.