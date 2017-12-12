На улице 31 августа идут последние приготовления к Рождественской ярмарке (ФОТО)

Площадка у Национального дворца, на которой разместится Рождественская ярмарка, уже практически готова.

Сегодня, 12 декабря, был залит каток размером 840 квадратных метров, а из Киева привезли итальянские карусели на 72 места. Также было завершено украшение елки и поставлены деревянные домики.

Официальное открытие ярмарки намечено на 15 декабря, однако уже вчера, 11 декабря, улица возле нее стала на месяц пешеходной.

Всего на ярмарке будет оборудовано пять зон: сказочная, ледовая, приключенческая, традиционная и колядочная. В импровизированных домиках будут продаваться сувениры, сладости и напитки, а также традиционные блюда.