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На улице 31 августа идут последние приготовления к Рождественской ярмарке (ФОТО)

На улице 31 августа идут последние приготовления к Рождественской ярмарке (ФОТО)

Площадка у Национального дворца, на которой разместится Рождественская ярмарка, уже практически готова.

Сегодня, 12 декабря, был залит каток размером 840 квадратных метров, а из Киева привезли итальянские карусели на 72 места. Также было завершено украшение елки и поставлены деревянные домики.

Официальное открытие ярмарки намечено на 15 декабря, однако уже вчера, 11 декабря, улица возле нее стала на месяц пешеходной.

Всего на ярмарке будет оборудовано пять зон: сказочная, ледовая, приключенческая, традиционная и колядочная. В импровизированных домиках будут продаваться сувениры, сладости и напитки, а также традиционные блюда.

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