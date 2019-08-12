На улицах Кишинёва и крупнейших городов Молдовы вновь устанавливают палатки “антижара”

0

Сегодня, 12 августа, Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям вновь приступил к установке палаток “антижара”. Их можно будет найти в пяти секторах Кишинёва, а также в некоторых районных центрах страны.

Как сообщает пресс-служба ГИЧС, в Кишиневе палатки разместят в четырех секторах столицы – в Центре (вблизи Центрального рынка), на Рышкановке (на пересечении улицы Киевской и Московского проспекта), на Чеканах (по адресу Джинта Латинэ, 11) и на Буюканах (на Каля Ешилор, 3). Палатки также разместили в: Бельцах, Каушанах, Унгенах, Резине, Кагуле, Хынчештах и Гагаузии. Они будут работать ежедневно с 11.00 до 18.00.

В пунктах реабилитации люди могут выпить воды и укрыться от солнца в самые жаркие часы. На месте постоянно находятся сотрудники ГИЧС для оказания помощи в случае необходимости. Стоит отметить, что палатки “антижара” будут работать в неблагоприятных погодных условиях, а именно при температуре воздуха свыше +32 градусов.