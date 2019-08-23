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На улицах Кишинева до конца года появятся троллейбусы с камерами видеонаблюдения, usb-портами для зарядки телефонов и кондиционерами. Все они будут на автономном ходу. Об этом глава Управления общественного транспорта Кишинева (RTEC) Дорин Черный сообщил руководству фракции ПСРМ в Муниципальном совете – председателю Динарию Кожокару и вице-председателю Александру Одинцову, а также и.о примара Адриану Талмачу во время инспекции в отделе по сборке RTEC.

– Приближается 1 сентября, необходимо увеличить число транспорта, чтобы у граждан не возникало трудностей с тем, как добраться до места назначения. Вторая проблема – общественный транспорт в пригородах. Недавно был запущен маршрут Кишинев-Дурлешты. Необходимо запустить троллейбусы и в обратную сторону, но существует проблема. В зимний период у них не хватает мощности, – рассказал Кожокару.

По его словам, новые троллейбусы, собранные в Кишиневе, более рентабельны, чем старые. Они потребляют 1,6 кВт на 1 км, тогда как старые – в два раза больше, 3,2 кВт. Кожокару также отметил, что новые троллейбусы на автономном ходу, в которых установлены камеры видеонаблюдения и бортовые камеры, являются предподготовкой к внедрению проекта по электронной системе оплаты проезда.

– Что касается финансовой экономии RTEC, если в Кишиневе установить новые трансформаторы электропередач, то ежегодно предприятие может экономить по 1,5 млн. евро. Общая стоимость новых трансформаторов – 25 млн. евро, – считает глава фракции ПСРМ.

Вице-председатель фракции Александр Одинцов сообщил, что сегодня в Кишиневе функционируют 26 троллейбусов с кондиционерами. До осени их будет 40.

– По нашей инициативе разработана программа по оснащению кондиционерами всех остальных троллейбусов в Кишиневе, из которых 40 на автономном ходу и связывают пригороды с столицей”, – сказал Одинцов.

По его словам, камеры, установленные в новых троллейбусах, позволят контролировать ситуацию в транспорте, бороться с кражами. Бортовые камеры, в случае ДТП или отклонений от граффика, позволят узнат, по чьей вине это произошло.

Руководство RTEC сообщило комиссии, что на сегодняшний день в Кишиневе 3 тыс. использованных шин, но отдать их на переработку, это слишком дорого.

С 1 сентября в Кишиневе будет 260 троллейбусов, остальные находятся в запасе. Всего 70 старых троллейбусов и 240 новых.

В год RTEC может собирать 100-120 троллейбусов.