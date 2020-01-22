На улицах Каменки появятся 30 камер видеонаблюдения

На улицах Каменки появятся 30 камер видеонаблюдения

Их установят в центре города, а также на всех основных перекрёстках, автовокзале, у заправочных станций и учебных заведений. 

Контролировать водителей Каменки теперь будут с помощью системы “Безопасный город”. Камеры видеонаблюдения будут фиксировать нарушения, сохранять их и передавать правоохранителям – всё в автоматическом режиме.

По мнению местных жителей, такая система позволит родителям быть спокойными, отправляя детей в школу. А водители будут соблюдать правила дорожного движения и внимательнее следить за дорогой, пишет ИА “Новости Приднестровья”.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md