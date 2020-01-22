На улицах Каменки появятся 30 камер видеонаблюдения

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Их установят в центре города, а также на всех основных перекрёстках, автовокзале, у заправочных станций и учебных заведений.

Контролировать водителей Каменки теперь будут с помощью системы “Безопасный город”. Камеры видеонаблюдения будут фиксировать нарушения, сохранять их и передавать правоохранителям – всё в автоматическом режиме.

По мнению местных жителей, такая система позволит родителям быть спокойными, отправляя детей в школу. А водители будут соблюдать правила дорожного движения и внимательнее следить за дорогой, пишет ИА “Новости Приднестровья”.