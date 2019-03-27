На украинской границе задержали троих молдаван с наркотиками

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В Винницкой области служебный пёс помог пограничникам обнаружить наркотики у граждан Молдовы. В ходе осуществления пограничного контроля в пункте пропуска “Атаки-Могилёв-Подольский” на трёх мужчин, которые направлялись на выход из Украины, среагировал служебный пёс, натренированный на поиск наркотических веществ.

В результате осмотра у одного из мужчин под верхней одеждой пограничники обнаружили свёрток с более чем 9 г амфетамина. У другого мужчины – пакет с более 3,5 г каннабиса, а у третьего изъяли напёрсток с остатками наркотических веществ, пишет unn.com.ua.

Все трое граждан Молдовы задержаны, наркотические вещества изъяты. По данному факту ведётся разбирательство.