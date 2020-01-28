На украинской границе задержали молдаванина, разыскиваемого Интерполом

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25 января в Сумской области избирали меру пресечения для гражданина Молдовы, задержанного на контрольно-пропускном пункте “Бачевск”. Мужчина обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней, которой не исполнилось 14-ти лет.

Задержали подозреваемого после того, как сработала база данных Интерпола, поскольку он находился в международном розыске. В суде задержанный, пишет vlasti.net, не протестовал против экстрадиции и сам написал заявление о выдаче его на родину в упрощённом порядке.

Согласно Уголовному кодексу Республики Молдова, задержанному грозит от 10 до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.