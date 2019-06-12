На Украине задержан молдаванин, который занимался мошенничеством в сфере недвижимости

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Украинские оперативники задержали гражданина Молдовы, который под предлогом строительства объектов недвижимости незаконно завладел 300 тысячами долларов.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, 45-летний мужчина разыскивался правоохранителями Молдовы за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Молдовы. Согласно материалам дела, в 2015 году в Кишинёве подозреваемый вымогательством получил денежные средства от потерпевшего. Он обещал заняться строительством объектов недвижимости на территории Кишинёва и Киева. Однако задержанный никаких взятых на себя обязательств не выполнил, а строительство запланированных объектов даже не началось.

В 2017 году в Молдове выдали ордер на арест подозреваемого, но мужчина сбежал из страны. В прошлом году его объявили в международный розыск с целью ареста и экстрадиции, а 11 июня его задержали в Киеве, передаёт pravda.com.ua.

– Задержанный доставлен в столичное управление полиции. Сейчас решается вопрос о его временном аресте с последующей экстрадицией в Республику Молдова, – отмечается в сообщении Нацполиции Украины.

Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит до 15 лет тюремного заключения.