На Украине задержали молдаванина, вовлекавшего детей в съёмки порно

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53-летнего гражданина Молдовы задержали в Киеве по подозрению в развращении малолетних и создании порноматериалов с их участием.

Как пишет unn.com.ua, мужчина проживал в Грибовке Одесской области. Он сдавал жильё в аренду отдыхающим, входил в доверие к их малолетним детям и приглашал к себе “поиграть”. Во время такого общения мужчина заставлял девочек раздеться, фотографировал и склонял к совершению определённых действий, пишет источник.

Во время обыска в квартире задержанного изъяли значительное количество фото и видеозаписей, которые подтверждают его преступные действия.

За совершённое мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.